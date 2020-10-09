İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
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İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

09.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:15

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kadıköy'de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

MARMARAY İSTASYONUNA SIĞINDILAR

Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.

Üsküdar'da kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kadıköy'de de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kartal'da lüks araç sağanak yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalırken, cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.

RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI

Maltepe'de de yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken, rögar kapakları taştı. Yoldaki otomobiller ise ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
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