İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

01.11.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:27
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangının çıktığı binadan arada patlama seslerinin geldiği aktarıldı. Valilik, yangının söndürüldüğünü açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdivenleri ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır" denildi.

Yangından ilk görüntüler:

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:27:37. #1.15#
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