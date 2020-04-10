İSTANBUL Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı
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İSTANBUL Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı

Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(covid-19) salgınına karşı Türkiye'de de her geçen gün yeni önlemler alınırken, maske ve eldivenlerin yerlere atılarak hastalık bulaştırma riskine yol açmaması...

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:42
İSTANBUL Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı

Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(covid-19) salgınına karşı Türkiye'de de her geçen gün yeni önlemler alınırken, maske ve eldivenlerin yerlere atılarak hastalık bulaştırma riskine yol açmaması adına Sultanbeyli'de maske ve eldiven toplama noktaları oluşturuldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Böylece bu malzemelerin uygun dönüşümünü sağlayarak salgına karşı önlemimizi daha da arttırmış olacağız. Vatandaşlarımızdan ricam kendi ve tüm sevdiklerinin sağlığı için kullandıkları maske ve eldivenleri bu oluşturduğumuz kutulara atmaları.' dedi.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar eldiven ve maske takarak hastalığa karşı korunmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise kullandıkları eldiven ve maskeleri yerlere atması nedeniyle hastalık bulaştırma riskine neden oluyor. Kullanılan maske ve eldivenlerin etrafa atılmasının önüne geçmek için de Sultanbeyli Belediyesi de, ilçenin farklı noktalarına eldiven-maske atık kutuları yerleştirmeye başladı. İlçe sakinleri kullandıkları maske ve eldivenlerini diğer atık olarak nitelendirilen bu atık kutularına atacak. Belediye düzenli olarak bu kutuları toplayarak burada toplanan atıkları Katı Atık Aktarma Merkezi'nde 72 saat beklettikten sonra diğer atıklar gibi işleme alacak.

'KALABALIK NOKTALARA ATIK KUTULARIMIZI YERLEŞTİRDİK'

Sultanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Alkan, İçişleri Bakanlığından gelen genelge üzerine konuyla ilgili hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. Alkan, 'Çevre Şehircilik Bakanlığımız hijyen atıkları ile ilgili genelgeyi gönderdi. Diğer atıklar kategorisine koydu. Yalnız bir fark var. Hijyen atıklarının 72 saat bekledikten sonra evsel atıklara atılması gerektiği söylendi. Biz de buna istinaden çalışmalarımıza başladık. Kamuya açık alanlarda, vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu noktalarda giriş ve çıkış noktaları olmak üzere diğer atık kutularımızı hazırladık ve yerleştirdik. Onun dışında muhtarlıklara, kamu binalarına, market ve bakkal önlerine vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu yerlere bu diğer atık kutularını koyduk. Akşam ayrı bir ekiple toplayacağız. 72 saat beklettikten sonra bakanlığımızın talimatları gereğince evsel atık çöpüne atacağız' diye konuştu.

'ZABITA EKİPLERİ OLARAK FARKLI NOKTALARDA DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR'

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Komiseri Sedat Balcı, ilçedeki farklı noktalarda tüm tedbirleri alıp gerekli kontrolleri yaptıklarını belirtti. Balcı, 'Bizler İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden pazar yerlerimizin girişlerinde ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanında atık maske ve eldivenlerin yere atılmaması için atık kutuları koyduk. Tüm kullanılmış maske ve eldivenleri bu kutularda topluyoruz. Gün sonunda temizlik işleri müdürlüğümüz o atıkları alıp imha ediyorlar' şeklinde konuştu.

İSTANBUL Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı

Kaynak: DHA

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İSTANBUL Sultanbeyli'de kullanılan maske ve eldivenler için önlem alındı
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