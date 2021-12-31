İstanbul su kesintisi! 31 Aralık Cuma İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 31 Aralık Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 31 Aralık Cuma İstanbul su kesintisi!

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.12.2021 03:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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