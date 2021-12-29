İstanbul su kesintisi! 29 Aralık Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 29 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 29 Aralık Çarşamba İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hoca Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 29.12.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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