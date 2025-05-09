İstanbul ŞİLE su kesintisi! 9-10 Mayıs İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mayıs İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KALEM MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.05.2025 15:47:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.05.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185