İstanbul ŞİLE su kesintisi! 1 Ekim İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KÖMÜRLÜK MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 11:41:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185