İstanbul Şiir Festivali Beykoz'dan Veda Edecek

İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbulluları ve şiir sevdalılarını buluşturan "XIII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali (20-25)"nin kapanışı Beykoz'da, konuk şairlerin ağırlandığı, şiir ve müzik dolu bir etkinlikle yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şiir Derneği işbirliğiyle gerçekleşen "XIII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali"ne bu yıl 13 yerli, 7 yabancı olmak üzere 20 şair, 4 genç yazar, 6 genç müzisyen, besteci ve 2 orkestra katıldı.

Ustaların yeni eserlerini, genç şairlerin kendilerini tanıtma fırsatı bulduğu festival, akademisyenlerin iştirakiyle şehrin kültür noktalarında "Mekandan İlhama: İstanbul" mottosuyla yapılan söyleşiler, konserler, şiir dinletileri ve şiir okulu atölyeleriyle ilgi gördü.

Festival kapsamında "Şiir ve Tarih Sempozyumu" ile göçmen çocukların kendi coğrafyalarından şairlerle bir araya geldiği etkinlikler de yapıldı.

Boğaz'da En Güzel Şiirler Okunacak

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kapanış töreninde konuk şairler, yüz yıllar boyu şairlere ilham veren ilçenin, tarih ve sanat dolu atmosferinde edebiyat ve şiir severlerle buluşacak.

İlçenin kültür sanata hayatına zenginlik katacak gecede, Ali Al-Shalah, Eka Kevanashvili, Najwan Darwish, ErolTufan, Güven Adıgüzel, Zeynep Tuğçe Karadağ, Ferit Hüseyin, Naile Dire, Raşit Ulaş, Cengizhan Orakçı, Selahattin Yolgiden ve Şerafettin Kaya en güzel şiirlerini okuyacak.

Yabancı şairlerin şiirleri katılımcılara çevirileriyle sunulacak.

Sercan Halili Konseri

Kapanış programı kapsamında klasik kemençe sanatçısı Sercan Halili, Hotel İstanbul Allbümü'nden eserlerle festival mottosuna vurgu yapan bir konser verecek.

PROGRAM:

TARİH: 25 Aralık 2021 Cumartesi

SAAT: 18: 00

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