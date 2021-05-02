İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatında şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli Er Müslüm Toprak Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatında şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli Er Müslüm Toprak Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Latife Toprak oğlunun tabutunun ardından el salladı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Kalyanu Dağı bölgesinde helikopterden iniş sırasında düşme sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm Toprak için ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Cenaze töreninde şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri Remzi Toprak, İhsan Toprak, Murat Toprak, Bayram Toprak, Behiye Toprak ve Tuğba Toprak güçlükle ayakta durdu. Anne Latife Toprak şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarıldı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çelenk gönderdi. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Müslüm Toprak'ın naaşı cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Latife Toprak cenaze aracının ardından güçlükle ayakta dururken şehit oğluna el salladı. Müslüm Toprak Edirnekapı Kara Şehitliği'ne defnedildi.

İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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