İstanbul seçim anketi sonuçları: 5 anket şirketi İstanbul'da son durumu açıkladı!

YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak. Seçimde Cumhur İttifakı adayı Ak Partili Binali Yıldırım ile Millet ittifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu isimleri ön plana çıkıyor. Bugün açıklanan beş farklı İstanbul seçimi anket sonuçları ile İstanbul'da son durum ortaya çıktı. Peki adayların oy oranları nedir? Hangi aday önde görünüyor?

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

GENAR, ANAR, Optimar, Pollmark ve Konsensus firmaları 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine yönelik görüşlerini paylaştılar. Anket sonuçları, firmaların araştırmayı yaptıkları bölgelere göre farklı sonuçlar vermektedir. En son seçim anketi sonuçları şöyle;

POLLMARK SEÇİM ANKETİ

Pollmark'tan Ertan Aydın, Ramazan Bayramı'ndan sonra seçmenlerin tavrının daha netleşeceği görüşünde. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında oy kaymalarını yansıtması ve seçimlere ilişkin bir fikir vermesi açısından bu değerlendirmeleri ileride paylaşacağınız söyledi.

GENAR SEÇİM ANKETİ

AK Parti ile çalışan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, seçimlerin iptaliyle ilk başlarda Ekrem İmamoğlu lehine bir havanın oluştuğunu söylüyor. 'Ama o hava dağılmaya başladı. AK Parti ailesi harekete geçti. AK Parti'nin dip dalgası başladı' görüşünde.

İhsan Aktaş, AK Parti'nin Kürt sorununda değişen diline dikkat çekiyor. 'Seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyen 300 bin Kürt seçmen ile kırgın AK Partililer belirleyecek' diyor. Aktaş'a göre İstanbul konuşuldukça AK Parti'ye yarayacak. O nedenle mağduriyetin bir an önce gündemden düşürülmesi gerekiyor. İhsan Aktaş, seçim sonuçlarına ilişkin araştırmayı bayramdan sonra yapacaklarını söylüyor.

OPTİMAR SEÇİM ANKETİ

Optimar Araştırma seçimlerin iptal edildiği 6 Mayıs'tan birkaç gün sonra anket çalışmalarına başladı. Hilmi Daşdemir, İstanbul seçimlerindeki iniş çıkışı ise şöyle anlatıyor: 'YSK'nın iptal kararı üzerine İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı vardı. Bu onu öne çıkardı. Binali Yıldırım'ın 'Çaldılar' demesiyle birlikte İmamoğlu gerilemeye, AK Parti oyları toparlanmaya başladı. YSK'nın gerekçeli kararından sonra ise farkın azaldığını tespit ettik. Bu seçimlerin kaderini 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan yüzde 4'lük seçmen kitlesi belirleyecek.'

ANAR SEÇİM ANKETİ

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, anket sonuçlarına aşağıdaki soruların etkisi olacağı görüşünde.

1- 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ne yapacak, AK Parti kırgın seçmenin ne kadarını sandığa taşıyacak?

2- Adaylarını çeken DSP, DP ve BTP ile aday olmayan bağımsızların oyları 100 binlik yeni bir oy havuzu oluşturuyor. Bunların ne kadarı Ekrem İmamoğlu'na oy verecek?

3- Saadet Partisi seçmeni blok halinde partisinin adayına mı oy verecek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki değişimde de gördüğümüz gibi AK Parti'yi mi tercih edecek?

4- Mevsimsel etki nedeniyle memleketine giden seçmen, oy vermek için İstanbul'a dönecek mi?

5- YSK'nın iptal kararı ne denli belirleyici olacak?

İbrahim Uslu, oy tahmininden ziyade seçmen eğilimlerinin iyi izlenmesi gerektiği görüşünde.

KONSENSUS SEÇİM ANKETİ

Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı'ya göre iki aday arasındaki kıl payı durum devam ediyor. Mağduriyet algısının Ekrem İmamoğlu'na, hizmet propagandasının ise Binali Yıldırım'a yarayacağı görüşünde. Konsensus'un YSK'nın iptal kararından önce yaptığı araştırmada, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin varlığı ön plana çıkmıştı. Araştırmalarına göre oy kullanmayanların büyük bir çoğunluğu yine oy kullanmayacak. Bir önceki seçimde oy kullanmayıp da 23 Haziran'da oy verecek olanların seçimin sonucunu belirleyeceği görüşü ağır basıyor.