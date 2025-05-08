İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 8 Mayıs Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk / PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, KONGRE, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, MOR LALE, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.