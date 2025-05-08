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İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 8 Mayıs Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 8 Mayıs Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Sarıyer elektrik kesintisi listesi! 8 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Mayıs günü İstanbul Sarıyer ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sarıyer elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Sarıyer elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk / PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 08/05/2025 00:00:00 - 08/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, KONGRE, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, MOR LALE, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 08/05/2025 09:00:00 - 08/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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