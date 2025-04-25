İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 25 Nisan Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-25 02:00:00 - 02:30:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / DEMİRCİKÖY mah sk / GARİPÇE mah sk / GÜMÜŞDERE mah sk / KEMER mah sk / KISIRKAYA mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / MADEN mah sk / MERKEZ mah sk / RUMELİ KAVAĞI mah sk / RUMELİFENERİ mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİ mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 25/04/2025 02:00:00 - 25/04/2025 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgelerinde 25/04/2025 09:00:00 - 25/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.