İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan İstanbul beyaza bürünürken, yağış asıl etkisini bugün göstermeye başlayacak. İstanbul'da kar yağışının zaman zaman yoğunlaşarak perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor. İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekipleri de karla kaplanan yolları açtı.

HIZLI BİR SICAKLIK YÜKSELİŞİ OLMAYACAK

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. İstanbul'da bugün etkisini artırarak devam etmesi beklenen kar yağışı, zaman zaman yoğunlaşarak perşembe gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından sonra hava sıcaklıkları adım adım yükselişe geçecek ancak hızlı bir sıcaklık yükselişi olmayacak.

YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE 15-20 CM KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.