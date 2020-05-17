(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti
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(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti

(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sarıyer İstinye sahiline akın etti.

(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti
17.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:50

(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti

65 yaşındaki bir vatandaş: "Böyle günler yaşayacağımız aklıma gelmezdi"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sarıyer İstinye sahiline akın etti. Karantina süreci ile ilgili farklı bir yorum yaptı. Bu günlerin kendisine birçok şeyi düşünme fırsatı verdiğini söyleyen vatandaş, "Böyle günler yaşayacağımız hiçbir zaman aklıma gelmezdi" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar, Sarıyer İstinye sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlarda banklarda oturup güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Bankta oturup denize seyreden Yunus Akalın isimli vatandaş,, bu günlerin kendisine geçmişi ve geleceği, yaptığı hataları düşünme fırsatı verdiğini söyledi.

"Böyle günler yaşayacağımız aklıma gelmezdi"

İçerisinde olduğumuz karantina sürecinin kendisine birçok şeyi düşünmek için fırsat verdiğini belirten Akalın, "Çok farklı şeyler düşünüyordum. Malum Ramazan ayındayız. Annem 3-4 ay evvel vefat etti, şu an onu düşünüyordum. Geçmişimi, hatalarımı, geleceği, yapmam gerekenleri, yapabileceklerimi düşünüyorum. Bugünler belki herkes için değil ama benim için bunları düşünmek için bir fırsat oldu. Ben 65 yaşındayım ve böyle günler yaşayacağımız hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Bu zamanlar, insan hayatının ne kadar değişken olacağı, ileride hesap yaparken neler yapmak isteyip de yapamama ihtimalimiz olduğunu düşünmek için bir vesile oldu. İlk kez geçen hafta dışarı çıktım, ondan evvel yaklaşık 2 aydır evdeydim, kurallara elimden geldiğince uymaya çalışıyorum. Allah beterinden saklasın" diye konuşarak duygularını ifade etti.

(İSTANBUL-ÖZEL )65 yaş üstü vatandaşlar Sarıyer İstinye sahiline akın etti

Kaynak: İHA

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