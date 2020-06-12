İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyorİSTANBUL-(DHA)-Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr.

12.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:48

NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

İSTANBUL-(DHA)-Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Türkiye'de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir' dedi. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 12 Haziran Dünya NASH Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dernek, yayınladığı bir video ile de NASH hastalığının tehlikesine dikkat çekti. Yağlı karaciğer hastalığının iki tip olduğunu ve bunlardan birinin basit yağlanma diğerinin ise NASH olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Türkiye'de de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. NASH hastalığına dikkat çekmek için 12 Haziran Dünya NASH Günü olarak ilan edilmiştir. Böyle bir günün NASH hastalığına ayrılmasının sebebi, sinsi ilerleyen hastalığın hekimler ve toplumdaki farkındalığını arttırmaktır. Son yıllarda karaciğer yağlanmasının ve onun ciddi formu olan NASH hastalığının sıklığı giderek artmaktadır. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde ise ne yazık ki her 100 kişinin en az 40'ında karaciğer yağlanması bulunmaktadır. Özellikler Tip 2 Diyabet hastalığı olan bireylerde sıklığı daha da artmıştır? dedi.

"HASTALARIN YÜZDE 80'İ CİDDEYETİN FARKINDA DEĞİL?

"Karaciğer yağlanmasının en ciddi formu olan NASH'in, bazı bireylerde siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Bununla birlikte NASH hastalarının yüzde 70'i son evreye kadar hiçbir semptom vermediği için hastaların yüzde 80'i NASH'in ciddi ve ilerleyici bir karaciğer hastalığı olduğunun farkında değildir. Bu hastalar karşımıza siroz geliştikten sonra çıkabilmektedir. NASH hastalarında başlıca ölüm sebebi kalp damar hastalıklar olup, farkındalığın arttırılması sayesinde bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir. Ayrıca siroza ilerleyişin önüne de geçilebilir' diye konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, şunları söyledi; 'Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda NASH hastalığının hekimler ve toplumdaki farkındalığının arttırılması sayesinde bu sessiz epidemiye karşı zafer kazanmamızın yolu açılacaktır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl dünya NASH günü kapsamındaki aktiviteler ülkemizde ve dünyada gölgede kalmış olsa da Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak yapacağımız etkinliklerle bu sinsi düşmana karşı genel toplumda ve hekimlerde farkındalığın arttırılmasını hedeflemekteyiz'

İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:06:09. #1.14#
title