İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 Eylül'de, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S'nin yaptığı, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilen zanlıların tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.