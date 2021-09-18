İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 Eylül'de, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S'nin yaptığı, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilen zanlıların tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:59:59. #1.17#