İstanbul lise TABAN PUANLARI | İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

İstanbul lise TABAN PUANLARI | İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı LGS yerleştirme verilerine göre İstanbul'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri netlik kazandı. Peki, Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek liseleri için belirlenen taban puanları nelerdir, başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte, detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçları doğrultusunda İstanbul genelinde faaliyet gösteren Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ile Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları belli oldu. Peki, 2025 LGS kapsamında bu liselere yerleşmek için hangi puanlar yeterli olacak? İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları nasıl? İşte, öğrenciler için önemli bir tercih rehberi niteliği taşıyan taban puanlar ve yüzdelik dilimlere dair tüm ayrıntılar…

İSTANBUL'DA LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci kabul eden okul Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 tam puanla birinci sırada yer alan bu köklü eğitim kurumu, listenin başını çekerken onu İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi takip etti. İstanbul'daki liselerin taban puanları ise Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olmak üzere iki ayrı liste halinde açıklandı.

2025 yılı LGS kapsamında Meslek liseleri ile İmam Hatip liselerine ait taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ile nitelikli proje imam hatip liseleri bu yıl da öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul lise TABAN PUANLARI | İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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