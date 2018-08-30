15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Atlayan Taksici Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiden inip denize atlayan taksici hayatını kaybetti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiden inen Penay Candar, kendisini köprüden attı. Köprüden atlayan şoför Candar, hayatını kaybetti.
OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE BİLDİRDİ
Olay sabah saat 09: 00 sıralarında yaşandı. 38 yaşındaki taksi şoförü Penay Candar kullandığı taksi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durup aracından indi. Korkuluklara çıkan Candar köprüden aşağı atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
ORTAKÖY İSKELESİNE ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri aramalara başladı. Su yüzeyinde bulunan Penay Candar, deniz polisi ekiplerince Ortaköy iskelesine çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.