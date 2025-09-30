İstanbul KARTAL su kesintisi! 30 Eylül-1 Ekim İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KORDONBOYU MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ANA İSALE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 30.09.2025 09:53:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.09.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185