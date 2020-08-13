İSTANBUL İtalyan şef Danilo'dan geleceğin şeflerine mutfak tüyoları
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İSTANBUL İtalyan şef Danilo'dan geleceğin şeflerine mutfak tüyoları

İtalyan şef Danilo'dan geleceğin şeflerine mutfak tüyolarıÜnlü şef Danilo'dan, şef adaylarına Risotto tarifiİSTANBUL,(DHA)- Türkiye'de adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, geleceğin şef adaylarıyla mutfağa girdi.

13.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:01

İtalyan şef Danilo'dan geleceğin şeflerine mutfak tüyoları

Ünlü şef Danilo'dan, şef adaylarına Risotto tarifi

İSTANBUL,(DHA)- Türkiye'de adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, geleceğin şef adaylarıyla mutfağa girdi. Gastronomi bölümünde okumak isteyen adaylara ders veren Zanna, İtalyan mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan risottonun tüyolarını paylaştı.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde profesyonel şefler ile öğrencileri buluşturan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), bu kez de İtalyan şef Danilo Zanna ile birlikte gastronomi bölümünde okumak isteyen aday öğrencileri bir araya getirdi. Ünlü şef, aday öğrencilerle risotto yapıp, iyi bir şef olabilmenin sırlarını verdi. Koronavirüs nedeniyle gastronomi gibi uygulamalı eğitim alan bölümler de online eğitime geçiş yaptı. Gastronomi bölümünde okuyan öğrenciler için yeni dönemde hibrit eğitim modelinin uygulanacağını belirten BAU Gastronomi Bölüm Başkanı Gıda Mühendisi Dr. Zeynep Tacer Caba, 'Mutfaklarımızın daha aktif olacağı, şeflerimizin yayınlar yapacağı sistemler oluşturuyoruz. Teknolojinin olanaklarından faydalanarak farklı çekim teknikleriyle aradaki teorik eğitimi de uygulamanın daha maksimize edilebileceği bir şekilde düzenlemek için de çalışmalar yapıyoruz' dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY 'MUTFAKTA OLMAK'

Bu bölümü okuyan öğrenciler için en önemli şeyin mutfakta olmak olduğuna dikkat çeken Caba, 'Gastronomide bıçak kullanmak çok önemli. Dolayısıyla pandemiden etkilendik ama küçük uygulamaları öğrencilerimiz evde yaptılar, bazı reçeteler revize edildi, teknikler ona göre anlatıldı. Öğrencilerin uygulamadan kopmamaları, eğitimin en önemli kısımlarından biri. O uygulamaları yaşayabilecek farklı teknolojik deneyimler üzerine çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL DENEYİM RESTORANI

BAU Mutfak Sanatları Merkezi'nde öğrencilerin deneyim kazanacakları ve ziyaretçiler ile yemeklerini bulaştıracakları restoranların yeni eğitim dönemiyle birlikte açılacağını söyleyen Caba, 'Eğitim mutfaklarımızın yanı sıra deneyim restoranımız da var. Öğrencilerimiz burada yemek pişirecekler, daha sonra da müşteriye bunu servis edebilecekler. Satın almadan, müşteri ile temasa kadar bütün aşamaları öğrencilikleri sırasında deneyecekler. Buraya gelen müşteriler de gastronomi mutfağından çıkan, öğrencilerin hazırladığı bir yemeyi yeme deneyimi yaşayacaklar. Öğrencilerin ne istediklerini anlamaları çok önemli. Biz bu mutfakta bunu sağlayacağız. Workshoplar planlıyoruz. Yabancı ve yerli şefleri ağırlıyoruz' dedi.

İYİ BİR ŞEF EKİP ÇALIŞMASINI BİLMELİ

İyi bir şef olmanın farklı gereklilikleri olduğunu ve mutfakta ekip çalışmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Caba, sözlerini şöyle tamamladı:

'Mutfakta asla tek başınıza değilsiniz. Tarladan sofraya kadar bir sistematiğin parçasıyız. Ekiple uyumlu olarak çalışmak ve planlamayı doğru yapmak çok önemli çünkü şefler zamanla yarışıyorlar. Müşterilerin istekleri de ön planda olduğu için, en yüksek kaliteyi duyusal, görsel ve işitsel olarak sağlamak öncelikleri arasında ve eğitimlerimiz teknik olarak bunları sağlıyor. Sunum ve ilişkiler de çok önemli. Adaylarımız bütün teknikleri öğrendikleri yüksek kalitede eğitim alıyorlar.'

İSTANBUL İtalyan şef Danilo'dan geleceğin şeflerine mutfak tüyoları

Kaynak: DHA

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