İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK - Haber
Aydın Ağaoğlu, İstanbul, Güncel

İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

İSTANBUL'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

12.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:38
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

İSTANBUL'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

İstanbul'daki marketlerde satış yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti.

"STOKÇUNUN, VURGUNCUNUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKTİR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz koronavirüs tehdidiyle marketler hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabullenemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi.

" 'ALO 175 TÜKETİCİ HATTI' VAR. ORAYA DA ŞİKAYET EDİLEBİLİR"

Ağaoğlu, "Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek de hepimizin görevi. 'Alo 175 Tüketici Hattı' var. Oraya da şikayet edilebilir" ifadelerini kullandı.

Aydın Ağaoğlu pahalıya ürün alan tüketicilerin normal fiyatı ile arasındaki farkı geri alabileceğini belirterek, "Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu mobil şikayet hattı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Şikayet Bildirimi de ücretsiz olarak tüketiciye kolayca şikayet imkanı sağlıyor. Bu arada pahalı fiyattan ürün alan tüketicilere de tavsiyem, normal fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkın iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne gerek bizzat giderek, gerekse internet sistemi üzerinden ücretsiz olarak başvurup aradaki farkın iadesine karar alsınlar" diye konuştu.

"NE ALIYORSA YARISINI ALMALI"

Ayrıca bazı ürünlerin marketlerde her müşteri için sınırlı satılması ile ilgili de Ağaoğlu, "Bazı satıcılar basiretli davranıp belirli miktarın üzerinde satış yapmıyorsa bu, biz tüketicilerin utancıdır. Tüketiciler bilinçli davranmalı, özellikle böyle dönemlerde her zaman bir haftalık aldığı ihtiyacını üç günlük olarak almalıdır. Yani ne alıyorsa yarısını, ne tüketiyorsa yarısını tüketmelidir" dedi.

ÜRÜN STOKU YETERLİ

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu açıkladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Haber
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Sinan Akçıl
Spor Metin Oktay Berkay Şahin Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL-İSTANBUL'DA MARKETLERDE YOĞUNLUK... AĞAOĞLU: ÇOĞU İSRAF OLACAK, BELKİ DE ÇÖPE ATILACAK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:21:31. #1.14#