İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 20 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 1.KISIM MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.06.2025 16:30:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.06.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalle: GÜVEN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.06.2025 16:29:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.06.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

PENDİK

Etkilenen Mahalle: AHMET YESEVİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.06.2025 14:46:31

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.06.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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