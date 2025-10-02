İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AVCILAR
Etkilenen Mahalle: AMBARLI MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.10.2025 13:04:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ZİYA GÖKALP MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.10.2025 09:50:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: NAMIK KEMAL MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.10.2025 13:04:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185