Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
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Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü

Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kağıthane'de çatıda yufka açan 67 yaşındaki kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu 5 metrelik yükseklikten düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, annesini o halde gören kızı ise sinir krizi geçirdi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'ndeki geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Fatma Fidansayan, evinin çatısına çıkarak yufkaya açmaya başladı. Bir süre burada çalışan kadının oturduğu tabure, ağırlık nedeniyle kırıldı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Oturduğu yerde dengesini kaybeden talihsiz kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışmaların ardından yaralı kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesini o halde görerek sinir krizi geçiren kızı ise vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü
Yufka açarken oturduğu sandalye kırılınca 5 metreden aşağıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi
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