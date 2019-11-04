İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu

04.11.2019 18:51

İstanbul ve Tekirdağ'da ıpanağın içine karışan yabancı otların neden olduğu zehirlenme vakalarıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada 108 kişinin hastanelere başvurduğu 80'inin taburcu olduğu 28'inin ise gözlem altında tutulduğu açıklandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur.

"28 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA"

Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız."





Kaynak: İHA