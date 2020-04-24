İstanbul iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma İstanbul İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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İstanbul iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma İstanbul İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

İstanbul'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde İstanbul iftar saati sorgulanmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü İstanbul iftar saati kaç? İstanbul iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre İstanbul iftar saatleri…

24.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:00
İstanbul iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma İstanbul İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle İstanbul halkı, imsak vakti 04:29'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, İstanbul iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul iftar vakti:

24 NİSAN CUMA GÜNÜ İSTANBUL İFTAR SAATİ:20.00

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

RAMAZAN'DA SUSUZLUĞU HİSSETMEMENİN YOLLARI

Su tüketimi: İftardan sahura kadar geçen sürede en az 1,5-2 litre su tüketmeniz gerekiyor. Sahurda da en az yarım litre su tüketmelisiniz.

Sınırlanması gereken besinler: Sucuk, salam, tuzlu peynir, sosis, turşu ve zeytin gibi tuzlu besinlerin tüketimini azaltmanız gerekiyor. Susmaya neden olan bu besinleri azaltmak, oruçlu olduğunuz sürede daha az susamanızı sağlayacaktır.

Mutlaka sahur yapın: Uykuyu bölüp sahur yapmak birçok insana zor gelse de gün boyu susuz ve yorgun hissetmemek için mutlaka sahur yapmalısınız.

Ekmek seçimi: Tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı ekmekleri tercih ederek tokluk hissini uzatabilir, daha uzun süre tok kalabilirsiniz.

Fiziksel faaliyetler: Günlük fiziksel faaliyetlerinizi azaltarak kontrol altına alın. Gereksiz fiziksel aktivitelerden uzak durarak su kaybını azaltmanız, daha az susuzluk hissetmenizi sağlayacaktır.

Güneşe dikkat: Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık havada olmamaya dikkat edin. Böylece terlemeden dolayı gerçekleşen sıvı kaybı oranı azalacak.

ORUÇKEN AĞIZ KOKUSUNU ENGELLEYEN YÖNTEMLER

Tatlılardan sonra bir bardak su: İftar ve sahurda tatlı tüketimin diş çürüklerini hızlandırır. Bu da ağız kokusuna direkt olarak etki eder. Tatlılardan sonra bir bardak su içerek tatlıların diş çürümesine olan etkisi en aza indirilebilir.

Ağız ve burun sağlığı: Ağız ve burun nefes yollarının sağlıklı olması ağız kokusunun giderilmesi açısından önemlidir. Gün içerisinde ve uyurken sağlıklı şekilde nefes alabilmek için burun yolu ve ağız yolunun nefes almayı engellemeyecek şekilde sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden Ramazan öncesi mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Baharatlı yiyeceklere dikkat: Baharatlı yiyecekler, ağız kuruluğuna neden olduğu için ağız kokusuna sebep olur. Baharatlı besinler nefes ve terleme yolu ile dışarı atıldığında kötü koku rahatsız edici boyutlara ulaşacaktır. Bu yüzden Ramazan boyunca baharatlı besinleri azaltmak, tükürük akımını hızlandıran lifli besinlere ağırlık vermek gerekir.

Süt ürünlerini az tüketin: Süt ürünleri ile ağız kokusu arasında doğrusal bağlantı vardır. Süt ve yumurta gibi besinler tok tutucu besinlerdir ancak ağız kokusuna neden olurlar. Sahurda pırasa, kereviz ve domates gibi besinlere yer verebilir, bol bol sebze tüketebilirsiniz.

Sahur sonrası ağız bakımı: Sahurdan sonra ağız bakımı yapılması ağız kokusunu engellemek için yapılacak en etkili uygulamadır. Ağız bakımının ihmal edilmesi halinde gün boyu ağız kokusu sizi ve yakın çevrenizdekileri rahatsız edecektir.

Bir dilim meyve: Sahurda çay, kahve gibi içecekler ağız kuruluğunu artırır. Bunların yerine meyve suları tüketmek doğru içecek seçimi olacaktır. Meyve, sebze ve tahıllı gıda tüketimi tükürük akımını hızlandıracağı için ağız kokusunun azalmasını sağlarlar.

RAMAZANDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ağız kuruluğuna bağlı kokuyu engellemek için gün içinde ağız su ile (yutmadan) çalkalanmalıdır.

Ağız bakımına dikkat edilmeli, iftarda ve sahurda gerekli ağzı hijyeni sağlanmalıdır.

Sahurda çay ve kahve tüketiminden uzak durulmalıdır.

Stresten uzak durulmalıdır.

Lokmalar iyice çiğnenmelidir.

Soğan ve sarımsak gibi besinler çiğ olarak tüketilmemelidir.

Enerji içecekleri tüketilmemelidir.

Sigara bırakılmalıdır.

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