İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı. İstanbul ve Ankara'da bazı bölgelerde dolu yağışı görülmesi sonrası Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul'a giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" dedi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara'nın doğusundaki Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri ise, bölge genelinde görülecek yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yer yer kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, yağışlı sistemin hafta sonu bölgede etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ile 10 derece azalması beklenirken, meteoroloji yetkilileri, soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim ve Eminönü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların da yağmura hazırlıksız yakalandığı dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından sağanak zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Taksim ve Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar ıslanmaktan koşarak kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşların da otobüs duraklarına sığındığı fotoğraf karelerine yansıdı.

"DIŞARI KALMASANIZ İYİ EDERSİNİZ"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Oraj yani gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul'un güneyinden giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Şen

7 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23- 26 Mart tarihleri arasında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için kuvvetli sağanak, kar yağışları ve fırtınaya karşı uyardı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazi zehirlenmesi, ulaşımda yaşanacak aksamalar için dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 23 Mart 2021 Salı günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sisteme ek olarak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk bir sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemizi etkilemesi bekleniyor. 23 Mart .2021 Salı günü Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise ülkemizin büyük bölümünde görülecek yağışların, Bölge genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek ülkemizin büyük bölümünde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren hissedilir derecede ( 6-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı gaz zehirlenmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbirli olması."