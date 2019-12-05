İstanbul Havalimanı'nda yeni bir özel yolcu salonu hizmete girdi

05.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:40

Bünyesinde 19 havayolu şirketini barındıran havayolu ittifakı SkyTeam, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda, yeni özel yolcu salonunu hizmete açtı.



Havalimanı'nın açılışının ardından bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonları yolculara hizmet vermeye başlamıştı. Bu kapsamda 19 üyesi ile dünya genelinde yılda 630 milyon yolcu taşıyan SkyTeam, İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde SkyTeam Lounge isimli özel yolcu salonunun açılışını gerçekleştirdi. Törene şirketin CEO'su Kristin Colvile ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



"Yeni havayollarının geleceğini tahmin ediyoruz"



Yolcu salonunun açılış töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü, "İstanbul Havalimanı açılalı bir yıl oldu. Bu süre içerisinde 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettik. Günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğimiz var. Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla slot imkanları artacak ve yeni havayollarının geleceğini tahmin ediyoruz. Özellikle Skyteam'e üye Uzak Doğu'ndan iki tane havayolunun ışıklarını görmek üzereyiz. İnşallah onların da gelmesiyle havalimanımız renklenecek. Skyteam ve diğer birliklerin burada olması bu yaptığımız büyük binanın içerisinde insan emeğini çeşitlendiriyor, renk katıyor. O nedenle çok mutluyuz. Havalimanımızın genel görüntüsüyle bütünleşen çok güzel bir salon. Buna da önem verdiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.



"Bu havalimanında başardığınızla çok gurur duymalısınız"



İstanbul Havalimanı'na övgüde bulunan SkyTeam CEO'su Kristin Colvile ise "Gerçekten inanılmaz bir salon oldu. Buradaki çıtayı daha da yükselttik. Bir sonraki salon için bu standartlara ulaşmak gerçekten zor. Melih Bey'e bir kez daha teşekkür ederim. Bu havalimanında başardığınızla çok gurur duymalısınız. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi. Bu salonlar bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de çok önemli. İstanbul'da lounge bizim için çok önemli. İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 7 havayolu şirketi burayı kullanacak. Air France, KLM, Tarom, Korean, Aeroflot, MEA ve Saudia Havayolları buradan hizmet alacak. Her salonumuzda olduğu gibi misafirlerimize yerel tatları tadabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Burada da Türk yemeklerinden vereceğiz. Türk çayı ve pide vereceğiz" dedi.



Yolculara yerel tatlar ikram edilecek



Törenin ardından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan özel yolcu salonunun resmi açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu salonundan SkyTeam üyesi Aeroflot, Air France, KLM, Korean Air, MEA, Saudia ve Tarom havayolu şirketlerinin First, Business Class ve Elite Plus yolcuları faydalanacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yolculara yerel ve uluslararası lezzetler, Türk mutfağından seçmeler ve pide fırınından taze pide ikramı da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA