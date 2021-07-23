İstanbul havalimanı'nda kurallara uymayan 397 taksinin güzergah kullanım izin belgeleri askıya alındı
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İstanbul havalimanı'nda kurallara uymayan 397 taksinin güzergah kullanım izin belgeleri askıya alındı

İstanbul havalimanı'nda kurallara uymayan 397 taksinin güzergah kullanım izin belgeleri askıya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(TUHİM), vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, İstanbul Havalimanı'nda çalışan taksilerde inceleme yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(TUHİM), vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, İstanbul Havalimanı'nda çalışan taksilerde inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda, 397 taksinin UKOME kararıyla alınan şartları yerine getirmediği, İBB'nin ücretsiz olarak verdiği taksimetreleri söktüğü, bazı sürücülerin ise araç içi kamera taktırmadığı tespit edildi. Tespit edilen taksilerin belgeleri askıya alınarak çalışmaları durduruldu. İBB yetkilileri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Havaalanı Taksiciler Kooperatifi ile bayramdan sonra pazartesi günü sorunun çözümü için görüşecek. 

İBB'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da araçlar için UKOME kararları ile belirlenen ve yerine getirilmesi gereken şartlar söz konusu. Bu şartlar; aracın rengi, boyutları (segmenti), ücret tarifesi ve Taksi Yönetim Merkezi cihazı ile entegrasyonunu içeriyor.  Bu entegrasyona ilişkin zorunluluk, 25 Mayıs 2017 tarih ve 2017/4-6 Sayılı UKOME kararı ile getirilmiş olup, entegrasyona sahip olmayan araçların bu durumu düzeltene kadar belgelerinin askıya alınması kararı ise 9 Mayıs 2018 tarih ve 2018/3-6 sayılı UKOME ile alındı.

İBB'NİN ÜCRETSİZ VERDİĞİ CİHAZLAR SÖKÜLDÜ 

Bugün İstanbul'da faaliyet gösteren dört taksimetre firmasından tüm taksilerin yaklaşık yüzde 96'sına denk gelmekte olan üçü bu entegrasyonu yapma konusunda İBB iş birliği içerisinde oldu. Fakat İstanbul Havalimanı'nda yer almakta olan araçlarda taksimetrelerde gereken bu entegrasyonu gerçekleştirilmedi. Bunun yanı sıra, İBB tarafından tamamen ücretsiz verilen cihazların söküldüğü de tespit edildi.

2020 OCAK AYINDA UYARILAR YAPLDI 

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi ile kurulumu yapılan araç içi kamera sistemlerini de kapsayan sistemlerin söküldüğü tespit edildi. Ayrıca Taksi Yönetim Merkezi ile entegrasyon yapılmadığı hususu 23 Ocak 2020 tarihinde resmi yazı ile daha sonrasında ise denetim ekiplerince ve İBB tarafından defalarca yapılmış olmasına rağmen herhangi bir ilerleme söz konusu olmadı. 

"ŞİKAYETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DAHA YAPILDI Haziran ayı içerisinde, söz konusu alanda faaliyet gösteren taksimetrelerin diğer taksimetrelere göre daha fazla ücret hesapladığı şikayetleri vatandaşlarca İBB'ye ulaşmaya başladı. İBB, bunun üzerine yeniden bir inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda ilgili kurum olan Bilim ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü ile bu başvurular paylaşılarak ilgili taksimetrelerin denetlenmesi istenildi. Bu denetime ek olarak İBB, kendi sistemlerimi üzerinde de incelemeler başlattı. İnceleme sonucu; söz konusu taksimetreleri kullanan araçlardan önemli bir kısmının İBB Ruhsat sistemine bu taksimetreyi kullanmaya başlamadan önce kullanmış oldukları bir diğer taksimetreye ilişkin evrakları yükledikleri tespit edildi. 

ASKIYA ALINAN 397 ARAÇ UYARILARI DİNLEMEDİ 

Bu tespitin yapılmasından sonra İBB, ilgili esnafa SMS yoluyla bilgilendirmede bulundu; fakat aradan geçen beş güne rağmen 7 gün- 24 saat açık olan online sistemde herhangi bir esnafın aracında değişiklik yapılmadığı gözlemlendi. Bunu üzerine İBB, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) 145. Madde'de tanımlanan, "E-Tuhim sistemine girilen bilgilerin yanlış veya eksik beyan edilmesi durumunda, bilgiler doğrulanıncaya kadar ilgili izin belgesi askıya alınır" hükmünü devreye soktu. Dolayısıyla UKOME hükmü gereğince TUHİM denetim ekipleri, ilgili 397 aracın güzergah kullanım izin belgeleri askıya aldı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İstanbul havalimanı'nda kurallara uymayan 397 taksinin güzergah kullanım izin belgeleri askıya alındı - Haberler
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