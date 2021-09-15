İstanbul Havalimanı, İGART ile sanatı dünyayla buluşturuyor

İGART sanat projesinde 1 Milyon TL sahibini arıyor

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği değerle ön plana çıkan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topluyor. İstanbul'un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğini ve Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını dünya ile buluşturacak olan İGART kapsamında düzenlenecek olan yarışmada 1 Milyon TL'lik büyük ödül, bugüne kadar bir sanat projesinde verilen en büyük ödüllerden biri olacak.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği destek kapsamında, bu alanda yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı. İstanbul Havalimanı, bugüne kadar havalimanı müzesi ve havalimanı kütüphanesi gibi yenilikçi projelerin yanı sıra çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı. İGART bünyesinde de yapılacak çalışmalarla birlikte sanata daha fazla yer açılması ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi planlanıyor.

Yürütme Kurulu Başkanlığını, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın yaptığı İGART kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli, Mehmet Fehmi Bilge'den oluşan dokuz kişilik yürütme kurulu, toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek için güç birliği yapıyor.

'1 milyon liralık büyük ödül sahibini arıyor'

Lansmanda, proje kapsamında yapılacak ilk çalışmalardan biri olan İGART Sanat Projeleri Yarışması'na da geniş yer ayırıldı. Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan ve birden fazla farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ilk iki etabı için katılımcılara açık çağrı yapıldı. Yarışmada toplamda 17 proje alanı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki "Viyadük altı"nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak.

Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmanın bu özelliğiyle genç sanatçılara alan açılması amaçlanıyor. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10'ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak. Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş'ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

Hedeflerinin dünyanın bir numaralı havalimanı olmak istediğini kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu, Açılışının ilk gününden itibaren kusursuz bir operasyon yürüttüğümüz İstanbul Havalimanı, bu kısa sürede Katar, Londra, Frankurt ve Dubai ile yarışan dünyanın en iyi havalimanlarından biri haline geldi. Adını aldığı şehirle çokça benzeyen yanları var. İstanbul bir sanat, kültür ve tarih şehri. Şehrin hangi noktasına giderseniz kültür ve sanat dokusunu yaşayabiliyoruz. 7/24 yaşayan, sürekli gelişen bir şehir, bir ticaret merkezi. Sürekli gelişen bir şehir. İstanbul Havalimanı'nda da otel, alışveriş, reklam alanları, yeme-içme alanlarıyla çok ciddi bir ticaret gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra, dünyanın en iyi havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek farklılaşmamız, yolculara özel bir deneyim daha yaşatmamız ve İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez olması noktasında ilerliyoruz. Bugün İstanbul Havalimanı'nı sanatın da bir kapısı haline getirmek için bir araya gelmiş olduk" dedi.

'Dünyanın bir numaralı havalimanı olmayı başaracağız'

Dünyadaki tek havalimanını kendilerinin olmadıklarını kaydeden Samsunlu, "Biz dünyadaki tek havalimanı değiliz. Biz Dubai, Katar, Frankurt ve Londra ile yarışıyoruz. Bunlarla yarışırken insana dokunmayı başarmamız gerekiyor. Her insanın cebine biz İstanbul Havalimanındaki yaşadıkları özel bir deneyimi bırakabilirsek ve İstanbul Havalimanını o yolcular için, burayı kullananlar için bir kez daha gelmek isteyecekleri bir alana, yaşam mekanına çevirebilirsek işte o zaman kazanmış olacağız. Biz bugün çok rahat bir şekilde dünyanın en iyi havalimanlarından biriyiz diyoruz. Ama en iyi havalimanlarından biri olmak yetmez. Bir çok alanda ve kulvarda da farklılaşmamız gerekiyor. Bu farklılaşmayı sağladığımız zamanda da İstanbul gibi dünyanın bir numaralı şehri gibi belki de dünyanın bir numaralı havalimanı olmayı başaracağız" şeklinde konuştu.

'İGART, ülkemizin kültür ve sanat ortamına büyük katkı sağlayacak'

İGART'ın lansmanında açıklama yapan İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof.Dr. Hüsamettin Koçan, " İGART Projesi bizim uzun zamandır Türkiye'de uygulanmasını istediğimiz bir projedir. Bu projenin özelliği sanatçıya temsil alanı açmak ve sanatçının üretiminin insanla buluşmasını sağlayabilecek bir boyutun oluşması. Sanatçıyı bu doğrultuda ekonomik kaynak oluşturabilecek projelerin olmasıdır. Sanatın çok etkileyici yanının mimarlıkla birlikte sürekliliği olan bir ilişkiye dönüştürülmesi. İGART projesi aynı zamanda bütün sanatçıların projesi olan teknik sınırlaması olmayan interdisipliner ölçekte bu noktalara kendileri istedikleri önerilerde bulunabilecekler. Bununla daha zengin, mimarlık ve sanat halk ilişkisi kurulacak. Bütün bu yanlarıyla özgün bir projedir bu. Bu proje Türkiye için belki Dünya için yeni bir sanat, mimarlık ve kamusal bir çevre ilişkisi yaratacaktır. Bunun yanı sıra ödüller sistemine de bir ekleme yaptı. Her alan için önce 3 tane iş seçiliyor. Bu üç seçilen başvuru sahiplerine 10'ar Bin TL veriliyor. Bu üçün içerisinde ikinci aşamada birinci seçilecek ona da 1 Milyon TL veriliyor. Bu 1 Milyon TL hem ödül hem de telif hakkıdır. Bu da ödül sistemini epeyce öteleyen ve orada yeni ölçüler getiren bir adımdır. Bu yanı ile de son derece önemli" acıkmasında bulundu.

İGART Sanat Projesi, Eylül ayında gerçekleşecek mekan tanıtım turları ile başlayacak. 21-28 Eylül, 5 Ekim 2021 tarihlerinde Salı günleri saat 12: 00'de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek. Yarışmanın başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 01 Kasım 2021 olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Aralık 2021'de açıklanması planlanıyor.