İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: 16 Mayıs Cuma günü İstanbul hava durumunda yağmur var mı?

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava durumu, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Peki, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu, hafif yağmurla başlayıp zamanla az güneşli bir havaya dönüşecek. Günün sıcaklıkları, 26°C civarında olacak ve gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar düşecek.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU