HAVA DURUMU İSTANBUL: 13 Mayıs Salı günü İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur var mı?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 13 Mayıs Salı günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…
BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
13 Mayıs Salı günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve mevsime uygun ılıman bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğleye doğru sıcaklıklar yükseliyor.
Hava Durumu : Parçalı bulutlu
En Yüksek Sıcaklık: 18°C
En Düşük Sıcaklık: 12°C
Rüzgar: Hafif esintili
Yağış Olasılığı: Düşük
Nem Oranı: Orta seviyede