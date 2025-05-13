HAVA DURUMU İSTANBUL: 13 Mayıs Salı günü İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 13 Mayıs Salı günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

13 Mayıs Salı günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve mevsime uygun ılıman bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğleye doğru sıcaklıklar yükseliyor.

Hava Durumu : Parçalı bulutlu

En Yüksek Sıcaklık: 18°C

En Düşük Sıcaklık: 12°C

Rüzgar: Hafif esintili

Yağış Olasılığı: Düşük

Nem Oranı: Orta seviyede

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da hava durumu nasıl