GÜNDEM / 23 Nisan 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anma Töreni'ne katılacak.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşma gerçekleştirecek, TBMM Genel Kurulunun özel gündemli toplantısına başkanlık edecek, Devlet Mezarlığı'nda İstiklal Harbi kahramanlarının kabirlerini ziyaret edecek.

(TBMM/11.15/14.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Birinci TBMM'de düzenlenecek törenler ile TBMM Genel Kurulundaki özel gündemli toplantıya katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda 81 ilden öğrencilerle çevrim içi buluşacak.

(Ankara/08.30/11.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantıların ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/ İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar başlayacak; Ekrem Öztürk (55 kilo), Abdurrahman Altan (63 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Doğan Göktaş (87 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) mindere çıkacak. Merve Pul'un (72 kilo) bronz madalya mücadelesi vereceği kadınlarda müsabakalar tamamlanacak.

(Varşova/12.30)

5- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na genel tasnif finalleriyle devam edilecek; milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil madalya mücadelesi verecek.

(Basel/18.00)

6- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yabancı tarihçi ve uzmanlar, Ermenilerin 1915 iddialarının kanıtlardan ziyade gerçekleri çarpıtmaya dayandığına işaret ediyor

İrlandalı tarihçi Dr. Pat Walsh:

"Ermenilerin yerlerinin değiştirilmesi, Ermeni devrimci grupların siyasi hedeflerini elde etmek için harekete geçmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Osmanlının, Ermenileri yok etmeye yönelik bir planı ya da niyeti olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur"

Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin:

"Soykırım iddiaları, Andonian belgeleri ya da Mevlanzade Rıfat'ın kitabı gibi temel gerçekleri yalanlama, uyarlama ve çarpıtmalara dayanıyor"

"Soykırım' iddialarının hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır"

ABD'li Öğretim Üyesi Doç. Dr. Christopher Gunn:

"Uzlaşı, gerekli dillerde eğitim almış, Türk ve Ermeni akademisyenlerin objektif bir şekilde birlikte arşiv ve anılar gibi tüm birincil kaynakları birlikte çalışmasıyla sağlanabilir"

(Şerife Çetin-Ankara)

2- Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu çerçevesinde jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, Tunceli kırsalında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor

Operasyonun başlatıldığı 5 Şubat'tan bu yana gece gündüz arazide kalarak teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, Munzur, Pülümür, Mercan, Ali Boğazı ve Ahpanos vadilerindeki dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 67 sığınak ve mağarayı imha etti

(Sidar Can Eren/Tunceli)

3- Yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olarak görülen aşının yerli olarak üretilmesi için TÜSEB ve TÜBİTAK'ın desteğiyle sürdürülen 18 aşı çalışması bulunuyor

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen, şubatta Faz-2 aşamasına başlanan inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmasına geçilecek mayıs ayında yaygın aşılama yapılması hedefleniyor

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık aşısının Faz-1 aşaması da başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulaması tamamlandı

(Ahmet Sertan Usul-Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı