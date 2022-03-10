İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul giriş çıkış yasak mı, Sibirya bölgesinden geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın Marmara bölgesinde büyük bir kar yağışına neden olacağı belirtilmişti. Bu haberlerin ardından başta Meteoroloji olmak üzere birçok kurum ve uzman, konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. Peki, İstanbul giriş çıkış yasak mı? İstanbul'a giriş çıkış neden yasak? İşte yanıtı...

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yağışa karşı tır ve kamyonların İstanbul'a girişinin saat 04.00'dan itibaren yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, seyir halindeki kamyonların en yakın park alanında durmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkisini artırması beklenen kar yağışıyla ilgili yeni tedbirleri sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaştı. Buna göre beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan kamyonların saat 04.00'dan itibaren İstanbul'a girişi yasaklandı.

"EN YAKIN PARK YERİNE GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Seyir halindeki kamyon sürücülerine çağrıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da Otoyol Hizmet Tesisleri'nde (OHT) beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemle duyurulur" dedi.

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