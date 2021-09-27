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İstanbul Filarmoni Derneği Başkanına taciz suçlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Filarmoni Derneği Başkanına taciz suçlaması

İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışan Dilacan Ö., derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışan Dilacan Ö., derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak görev yapan Dilacan Ö. (24), derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Dilacan Ö.'nün 16 Ağustos'ta dernekte çalışmaya başladığı, 6 Eylül tarihinde şüpheli Atilla T. tarafından atılan mesaj ile iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiği kaydedildi. Şüpheli Atilla T.'nin, çalıştığı süre boyunca Dilacan Ö.'ye gerek fiziksel gerekse sözlü şekilde cinsel amaca dayanan ve rıza olmayan fiillerde bulunduğunun anlatıldığı dilekçede, şüphelinin yalnızca başka kişilerin etrafta olmadığı, herhangi bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenemeyen yerlerde bu fiilleri işlemeye gayret ettiği belirtildi.

Editör olmak için şart koştuğu anlatıldı

Şüphelinin işyeri dışında bir görüşmede, mağdur Dilacan Ö.'ye alkol alması konusunda ısrar ettiğinin anlatıldığı dilekçede, mağdurun dernek tarafından çıkarılacak dergide 'editör' pozisyonunda çalışmasını düşündüğünü söylediği ancak bunun için çeşitli şartların olduğunu, şartların ise kendisini ona teslim etmek, özel hayatındaki gelişmeleri onun iznine bağlamak ve adet döngüsünü ona bildirmek olduğu öne sürüldü.

Dilekçede, yer alan mağdur Dilacan Ö.'nün beyanında, "Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla T.'nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, şüpheli Atilla T.'nin 'cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İstanbul Filarmoni Derneği Başkanına taciz suçlaması

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İstanbul Filarmoni Derneği Başkanına taciz suçlaması

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