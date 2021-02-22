Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli "motosiklet" denetimi
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Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli "motosiklet" denetimi

22.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:05
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta 10 farklı noktada Motosikletli Polis Timleri tarafından özellikle motosikletlere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

ESENYURT'ta 10 farklı noktada Motosikletli Polis Timleri tarafından özellikle motosikletlere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Durdurulan sürücülerin evrak kontrollerinin ardından motosikletlerin şasi numaraları kontrol edilerek çalıntı olup olmadığı denetlendi. 

Esenyurt'ta yapılan denetime 72'si motoskiletli 90 tim katıldı. Polis helikopteri tarafından havadan destek verilen denetimde özellikle çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve kimlikleri kontrol edildi. Evrak kontrolünün ardından çalıntı motosikletlerde sıkça başvurulan şasi numarası değişikliği de incelendi. 

Ruhsatta yer alan şasi numarası ile motorda bulunan şasi numarasının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. 

Daha önce motosikletinin çalındığını belirten motosiklet tamircisi Gökhan Kaya, "Genelde şase numaraları değiştiriliyor. Çelik şasilerde üzerini direkt spiralle siliyor. Alüminyum şasileri olan motosikletleri genelde çalmıyorlar. Çalarlarsa eğer şasi söküp atalar, parçaları satarlar. Esenyurt bölgesinde çok sık yaşanan bir şey. Özellikle Yeşilkent, Beylikdüzü, Kıraç tarafında çalıntı motosiklet olayları çok yaşanıyor" dedi. 


Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi
Son dakika haber! Esenyurt'ta Motosikletli Polis Timleri'nden helikopter destekli 'motosiklet' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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