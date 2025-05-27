İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 27 Mayıs Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:30:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 503., 503/1., 505., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 27/05/2025 09:30:00 - 27/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 663., 664., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgelerinde 27/05/2025 11:00:00 - 27/05/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 13:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAZEL, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA sk bölgelerinde 27/05/2025 13:30:00 - 27/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.