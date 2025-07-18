İstanbul elektrik kesintisi! 18 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-18 01:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR sk bölgelerinde 18/07/2025 01:00:00 - 18/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, KRAL, PEMBE, ÇAVUŞ sk / TERKOS mah DEMOKRASİ, DURUSU-YENİKÖY, UĞURALP, İPEK sk bölgelerinde 18/07/2025 09:00:00 - 18/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, CAHİT, FATİH, GÜNTEKİN, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEVDENUR, UYGURALP, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, KAZIM KARABEKİR, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, AZİMLİ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, CİHAD, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 18/07/2025 09:00:00 - 18/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÖL, HASAN TAHSİN, KIBRIS, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL, ŞAKİR ÇEŞME sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, ORHANGAZİ, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 18/07/2025 11:00:00 - 18/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEMİRÖREN, GALİP, GAYRETLİ, KURUÇEŞME, KUYU, MERCAN, MESUT, PAPATYA sk bölgelerinde 18/07/2025 09:00:00 - 18/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEMİRÖREN, GALİP, GAYRETLİ, KURUÇEŞME, KUYU, MERCAN, MESUT, PAPATYA sk bölgelerinde 18/07/2025 09:00:00 - 18/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.