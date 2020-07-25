İSTANBUL Ekilmeyen arazilerden elde edilen tohum ve samanlar çiftçilere dağıtıldı
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İSTANBUL Ekilmeyen arazilerden elde edilen tohum ve samanlar çiftçilere dağıtıldı

Ekilmeyen arazilerden elde edilen tohum ve samanlar çiftçilere dağıtıldıOsman BAKIR İSTANBUL, (DHA) - YILLARDIR ekilmeyen tarım arazilerini ekerek tohum elde edilen Silivri'de hasattan çıkan mahsuller dar gelirli çiftçiye dağıtıldı.

25.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:51

Ekilmeyen arazilerden elde edilen tohum ve samanlar çiftçilere dağıtıldı

Osman BAKIR İSTANBUL, (DHA) - YILLARDIR ekilmeyen tarım arazilerini ekerek tohum elde edilen Silivri'de hasattan çıkan mahsuller dar gelirli çiftçiye dağıtıldı. 'İmece' usulü olarak elde edilen tohumların, gelecek yılda daha fazla üretilerek daha fazla çiftçiye ulaştırılması bekleniyor.

Silivri Belediyesi, sponsorlarla birlikte ürettiği tohum ve samanları dar gelirli çiftçilere dağıttı. Silivri'de yıllardır ekilmeyen araziler ekilerek elde edilen tohumlar 600 çiftçiye dağıtıldı. Gelecek yılda da bu tohumların dağıtıldığı çiftçiler tarafından üretilerek daha fazla ürün elde edilmesi ve bu mahsulün de daha fazla çiftçiye verilmesi hedefleniyor. Hasat sırasında elde edilen 5 binin üzerinde saman da yine çiftçilere hediye edildi. Silivri Kavaklı Şehir Stadı'nda düzenlenen Tohum Dağıtım Törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Kaymakamı Ali Partal ve protokol üyeleri katıldı. Törene tohum alacak olan çiftçiler traktörleriyle birlikte geldi.

'HİÇ EKİLMEYEN ARAZİLERİ EKTİK'

Silivri'de hiç ekilmeyen arazilerin ekilerek tohum elde edildiğini ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Biz Silivri'nin potansiyellerinden haberdar olarak Silivri'yi yönetmek için vatandaşlarımıza söz vermiştik. Bu potansiyellerin en büyüğü de 500 kilometrekare ekilebilir dikilebilir ve İstanbul'un en verimli tarım topraklarının üzerinde yaşayan insanlarız. Onun için biz Silivri'nin tarım ve hayvancılıkla, tarımsal kalkınmayla öne çıkması gerektiğini söyledik. Çiftçinin finans durumu veya üretimden vazgeçmesi durumu bizi rahatsız etti. Biz de bununla birlikte bir projeye imza attık. Silivri'nin daha önce hiç ekilip dikilmeyen 300 dönüm arazisini tespit ettik. O araziye de yerli ve milli sertifikalı arpa ektik. Oradan da elde ettiğimiz hasatla 600 çiftçimize her birinin 10'ar dönüm yer ekebileceği şekilde yani 6 bin dönümlük arazinin tohumunu ücretsiz olarak Silivri çiftçisine bugün hediye ediyoruz' dedi.

'KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR'

Her sene yapılan yardımların üretimle beraber katlanarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, 'Onunla da kalmıyoruz, yaklaşık 5 binin üzerinde de hasattan sonra elde edilen samanı da dar gelirli hayvancımıza da bu samanları hediye ediyoruz. Önümüzdeki yıl bizim verdiğimiz 150 tona yakın tohumluk arpayla 7-8 bin arazi ekilecek ve buradan elde edilecek 3 bin tonun üzerindeki arpayla bir sonraki yıl 600 dar gelirli çiftçiye Silivri Belediyesi'nin desteğiyle 10 milyon liranın üzerinde bir katkı sunulmuş olacak. Üretime devam diyeceğiz. Eli nasırlı çiftçilerin ve köyden kente göçün önüne geçeceğiz. Silivri, İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü olacak ve İstanbul'a bu yönüyle değer katacak. Tüm çiftçilerimize de köylü milletin efendisidir diyorum' şeklinde konuştu.

KARABIYIK 'YERLİ TOHUMLAR HEPSİNDEN İYİ'

Silivri Belediyesi'nin dağıttığı tohumlardan alan Metin Karabıyık, 'Silivri Belediyesi'nin bu işlere el atması çok güzel bir olay. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın bu işe el atması çiftçiler için çok güzel. Aldığımız tohumları tarlalarımızda değerlendireceğiz. Aldığımız tohumları ayrı bir yere ekeceğiz. Buradan tohum geliştireceğiz. Faydasını görürsek sadece bu tohuma dönmek istiyoruz. Eski tohumlardan yıldık artık. İlacından, maliyetinin yüksekliğinden, veriminin düşüklüğünden bıktık. En önemli olay bu. Yerli tohumlar herkes için iyi' dedi.

İSTANBUL Ekilmeyen arazilerden elde edilen tohum ve samanlar çiftçilere dağıtıldı

Kaynak: DHA

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