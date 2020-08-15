İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Talimhane Sahne'de konser verdi
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İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Talimhane Sahne'de konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konser verdi.

15.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:52

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konser verdi.

Beyoğlu'nda gerçekleşen açık hava konserinde, "Geçsin Günler Haftalar", "Elbet Bir Gün", "Sevdan Olmasaydı", "Arpa Buğday Daneler", "Men Bu Elin Gızıyam" ve "Muhabbet Bağı" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu, sevilen Türk halk müziği şarkıları icra edildi.

Konserde, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçıları Uğur Çınar, Duygu Koçak, Menşure Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak ile Eda Karaytuğ sahne aldı.

Topluluğun Sanat Yönetmeni Enver Merallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla uzun süredir konser vermediklerini belirterek, yeniden seyirciyle bir araya geldikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Merallı, içinden geçilen zor dönemin, sanatçıların motivasyonunu etkilediğine değinerek, "Talimhane Sahnesi bizim için sürpriz oldu açıkçası ve çok mutlu olduk. Bu tarz etkinliklerin İstanbul'un çeşitli yerlerine yayılması gerektiğini düşünüyorum. Beyoğlu Belediyesini ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızı böyle bir etkinliği pandemi şartlarına uygun şekilde organize etmiş olmasından ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Orkestranın çok sesli halk ezgileri ve dünya müziği yaptığını kaydeden Merallı, 17 Ağustos'ta büyük orkestrayla yeniden Talimhane Sahne'de olacaklarını dile getirdi.

Talimhane Sahnesi, kültür ve turizme katkı sağlayacak

Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasir Ahıskalı ise Pandemi sürecinin bütün sektörlerde olduğu gibi kültür ve sanat alanını da çok etkilediğini dile getirerek, "Burada iki temel amacımız var. Birincisi, insanları son derece steril bir ortamda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sanatla buluşturmak. İkincisi hem sanatçılarımıza destek olmak hem de Beyoğlu gibi turizm potansiyeli yüksek bölgede turizmi yeniden canlandırmaktı. Talimhane Sahnesi, kültür ve turizme katkı sağlayacaktır. Bu sebeple de sahneyi bu bölgeye konumlandırdık." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı boyunca 5 etkinliğe daha ev sahipliği yapacak Talimhane Sahne'de bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Modern Dans Topluluğu" sahne alacak.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Talimhane Sahne'de konser verdi

Kaynak: AA

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