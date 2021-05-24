İstanbul'dan Avustralya'ya özel uçuş

İstanbul'dan Avustralya'ya özel uçuş Korona virüs nedeniyle bir yılı aşkın süredir ülkelerine dönemeyen 25 farklı ülkedeki yaklaşık 200 Avustralyalı, İstanbul'dan düzenlenen özel bir uçuşla ülkesine döndü.

İstanbul'dan Avustralya'ya özel uçuş

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle bir yılı aşkın süredir ülkelerine dönemeyen 25 farklı ülkedeki yaklaşık 200 Avustralyalı, İstanbul'dan düzenlenen özel bir uçuşla ülkesine döndü.

2020 yılının başında Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle, bir çok ülke sınırlarını kapatmış bu nedenle uçuşlar da durdurulmuştu. İlerleyen süreçte uçuşlar kısmi olarak başlasa da ülkelerin bu konudaki uygulamaları farklılık gösterdiği için uluslararası seyahatlerde sorunlar yaşanabiliyor. Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen 25 ülkedeki yaklaşık 200 yolcu için İstanbul'dan Avustralya'ya özel bir sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra toplam 25 farklı ülkede bulunan Avustralyalılar, ülkelerine gitmek için İstanbul'da toplandı. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların sağlık tedbirleri kapsamında PCR testi, sağlık bilgi formu gibi işlemleri yapılarak ateşleri de ölçüldü. Daha sonra kontuara geçen yolcular, biletleme işlemlerini yaptırdı.

"Çok duygusal neredeyse üç yıl bulacak"

Kızı Anica ile birlikte Macaristan'dan gelen Eva Szıgetti "Ben Ameliyat olmak için gitmiştim Macaristan'a 2019'da Avusturalya'da ameliyat olamadığım için. 40 yıl önce Avusturalya'ya mülteci olarak gitmiştim. Aslen Macaristanlıyım. Ben şanlıydım Macaristan'da ailem vardı zorluk çekmedik. Şimdi ikinci ülkeme dönüyoruz. Çok duygusal neredeyse üç yılı bulacak çok mutluyuz. 2020 Aralık'tan beri bilet almaya çalışıyoruz. Macaristan'dan buraya Türk Hava Yolları ile geldik. Biz aşıda olmuştuk. Testte olduk" ifadelerine yer verdi.

"Kısa bir tatil gibiydi, korona virüs patlayınca gidişimiz hayal oldu"

14 yıldan beri Avustralya'da yaşadığını belirten yolculardan Gökhan Altındağ ise "2019 yılı Ekim ayında Türkiye'ye geldik. Kısa bir tatil gibiydi ama eşim hamileydi. Eşimin hamileliği kötü geçince burada kalmak zorunda kaldık. Kızım Bursa'da dünyaya geldi. Zaten 2020 Mart ayında korona virüs patlayınca gidişimiz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu" dedi.

"Bir yıldır ailemden uzaktayım onları göreceğim için mutluyum"

İtalya'da yüksek lisans yapan tasarımcı Brıa Versave de, "Dışişleri bakanlığının diğer uçak biletlerinin çoğu iptal edildi. Katar Havayolları iptal ediyor. İptal edildiği için kimse gidemedi. Bu garanti bir uçuş. Yaklaşık bir yıldan fazla İtalya'dayım 2 bin 150 dolar civarında. Bir yıldır ailemden uzaktayım onları göreceğim için mutluyum" diye konuştu.

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Quantas Havayolları'na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, yaklaşık 200 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine gitmek üzere yeniden havalandı.-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak