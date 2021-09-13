İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü
Bahçelievler'de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.
Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan yatak fabrikası saat 17.00 sıralarında içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında alev alev yanmaya başlamıştı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edilmiş, şans eseri ölen yada yaralanan olmamıştı.
5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yanan fabrika itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri