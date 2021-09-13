İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü - Haberler
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İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan yatak fabrikası saat 17.00 sıralarında içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında alev alev yanmaya başlamıştı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edilmiş, şans eseri ölen yada yaralanan olmamıştı.

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan fabrika itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü - Haberler
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