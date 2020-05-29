İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi
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İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi

İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen İstanbullular için arabalı açık hava sinema etkinliği düzenleyen CarrefourSA, İstanbulluların sinema özlemine son verdi.

29.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:31

İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen İstanbullular için arabalı açık hava sinema etkinliği düzenleyen CarrefourSA, İstanbulluların sinema özlemine son verdi. Arabalı açık hava sinema etkinliği havadan görüntülendi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA İstanbul'da bir ilke imza attı. Mayıs ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasından arabalı açık hava sinemasına rezervasyon yaptıran ilk müşteriler, pandemi sürecinde sinema keyfi yaşadı. Film başlamadan önce izleyicilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açık hava sinema etkinliğinde " Bizim Aile " filmi izlendi

CarrefourSA, pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak müşterilerine araba ile açık havada sinema izleme fırsatı sundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının dışındaki müşteriler, her araçta 2 kişi olunmasını ve araç içinde maske takılmasını dikkate alarak, arabalarıyla alanda yerlerini aldı. Film için Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı 100'e yakın araba bir araya geldi. Arabalı açık hava sineması keyfi kapsamında aralarında Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da firmanın marka jeneriği olan Bizim Aile filmi beyaz perdeye yansıdı.

Müşterilerimize anlamlı bir hediye sunmak istedik

İstanbul'da pandemi sürecinde ilk defa açık hava sinema etkinliğinin düzenlendiğini ifade eden CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, "Bu dönemde müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyoruz .Bu dönemi evlerinde sağlıklı geçirmek için sabırla beklediler.Biz de onlara teşekkür niteliğinde bir açık hava sineması hediye ettik. Firma olarak ilk defa böyle bir program düzenledik. Ayrıca pandemi döneminde yapılan açık hava sinemamız İstanbul'da da bir ilk niteliğinde. Nostalji olsun diye de "Bizim Aile" sinema filmini seçtik. Müşterilerimiz arabalarıyla film izleyerek, keyifli bir akşam geçirdiler" diye konuştu.

"Korona virüsüne karşı tüm önlemleri aldık"

Girişte koronavirüs önlemlerine çok dikkat ettiklerini belirten Ebin, "Bütün araçları önce sırayla içeriye aldık. Sırayla alırken de arabanın içerisinde iki kişiden fazla kişinin olmamasına ve herkesin maskesinin olmasına dikkat ettik. Dezenfektanlarının olup olmadığının kontrollerini yaptık. Araçların acil çıkışları kontrollü ve rahat olabilsin diye de hizaya alarak içeride tutuk. Onlar da bütün önlemleri alarak, gayet duyarlı bir şekilde bizlerle beraberlerdi. Bu dönemi bizimle beraber keyifli atlattıklarını söylediler, memnuniyetlerini ilettiler. Bu da bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Böyle bir etkinliğe çok ihtiyacımız vardı: Teşekkür ediyoruz"

Açık hava sinema etkinliğine katılan vatandaşlardan biri, "Bu etkinlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Etkinliği tesadüfen firmanın sosyal medya hesabında gördüm ve direkt başvurdum. Çünkü böyle bir etkinliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Sinema filmi izlemeyi, sosyalleşmeyi çok özlemiştik. O yüzden böylesine güzel bir etkinlik için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan açık hava sineması drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da vatandaşlara 'açık hava sinema' hediyesi

Kaynak: İHA

Manşet

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