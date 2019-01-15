İstanbul'da Vahşet, Kazlarını Korkuttu Diye Köpeğini Vurdu

İstanbul Avcılar'da hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, beslediği kazları korkuttu diye köpeğini tüfekle vurdu. Olay sonrasında köpeğin ölüsünü ve kazların videosunu çekip arkadaşlarına gönderen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Firüzköy'de hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, öyle bir olaya imza attı ki, görenlerin kanını dondurdu. Kazlarını korktuğunu ve eksildiğini iddia eden şahıs, Türkiye'de nadir bulunan Çin Aslanı ırkındaki 'Chow Chow' isimli köpeğini tüfekle vurdu. Kazlarını arayan şahıs köpeğin ölüsünü ve kazlarını videoya kaydetti.

ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ Köpek, vurulduktan sonra düştüğü yerde feci şekilde can verirken, sahibi de bu anlara cep telefonuna kaydedip arkadaşlarına gönderdi. Görüntüleri gören arkadaşları neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada hızla yayına görüntüler görenlerin tepkisine yol açtı.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın hayvanları yetiştirdiği yere gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI BENLİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Sahibi tarafından öldürülen köpeğin videosunu sosyal medyada gören Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Daha sonra kan donduran olayın yaşandığı çiftliğe giden Başkan Toprak, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. Şahsın yakalanarak polis merkezine getirilmesinin ardından müdürlerine talimat veren Başkan Benli, çiftlikle ilgili işlem yapılmasını istedi. Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Avcılar Belediyesi çiftliğin kapatılması için çalışmalara başladı.

"ÖZELLİKLE BİZİM BULUNDUĞUMUZ BU KENTTE HER CANLI DEĞERLİDİR"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Videosunda bir köpeğin canına kıyan şahsın paylaşımı üzerine Avcılar'da emniyet müdürlüğümüz harekete geçmiş ve şahsı gözaltına alıp Firüzköy Polis Merkezine getirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ben derhal müdürlerimizle birlikte buraya intikal ettik. Şu anda emniyet ekiplerimiz ve biz müdürlüklerimizle buradayız. Şahıs kendi kapısına gittiğimizde 'Ben burada ticaret yapmıyorum, kendi hayvanlarımı besliyorum' dediği çiftlikte bir köpeği öldürüyor ve bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Bunu da kaydediyor. Kazları da ifade ederken onları maddi değerle ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki ticari faaliyette bulunuyor. Bütün canlılar, hayvanlar maddi değerleriyle ölçülüyor ve bir köpeğin de canına kıyabiliyor. Onun için bu tür katliamlara karşı, bu tür insanlara karşı gereği yapılmak üzere hepimiz buradayız. Özellikle bizim bulunduğumuz kentte her canlı değerlidir. Asla hiç kimse böyle duygularla ya da kendince doğasına uygun davrandı diye bir canlının hayatına kıyamaz. Burada canlının kılına bile dokunmak kimsenin yapacağı bir şey değildir. Asla yapılmasına müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA