Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor

İstanbul'da önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava, bugün sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 76 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

TRAFİK ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

KADIKÖY İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR DURAKLARA SIĞINDI

Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

YENİDEN NORMAL SEVİYEYE İNDİ

İşe ve okula gidiş saatlerinin geçmesinin ardından İstanbul'da trafik yeniden normal düzeylere indi. Son olarak yüzde 67'lere düşen trafik yoğunluğu, kademeli olarak seyrelmeye devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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