Son dakika! İstanbul'da trafik kilit! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor
Son dakika! İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Saatin ilerlemesinin ardından yüzde 67'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, kademeli olarak seyrelmeye devam ediyor.
İstanbul'da önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava, bugün sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 76 olarak ölçümlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.
İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.
İşe ve okula gidiş saatlerinin geçmesinin ardından İstanbul'da trafik yeniden normal düzeylere indi. Son olarak yüzde 67'lere düşen trafik yoğunluğu, kademeli olarak seyrelmeye devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri