Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu
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Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP BEYOĞLU İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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