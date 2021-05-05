İstanbul'da tedavi götürülen hasta sokak köpeği Emet'e geri getirildi
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İstanbul'da tedavi götürülen hasta sokak köpeği Emet'e geri getirildi

İstanbul'da tedavi götürülen hasta sokak köpeği Emet'e geri getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinden ağır hasta olduğu için yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a tedavi için gönderilen sokak köpeği, sağlığına kavuşmasının ardından mahallesine getirildi ve doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinden ağır hasta olduğu için yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a tedavi için gönderilen sokak köpeği, sağlığına kavuşmasının ardından mahallesine getirildi ve doğal ortamına bırakıldı.

Emet ilçesinde bir ay öncel İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürülen hasta sokak köpeği, 1 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar dernek görevlileri tarafından Emet ilçesine getirilerek, yaşadığı mahalleye doğal ortamına bırakıldı. Araçtan indikten sonra kendisine yıllardır mahallede bakan ve besleyen hayvan sever Elif Yıldız Nasuhoğlu'nu tanıyarak sevgi gösteren sokak köpeğinin bu durumu ise görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Nasuhoğlu, köpeğin sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "SOHAYKO görevlilerine ve başkanımız Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bir ay evvel uyuz ve enfeksiyonu olan sokak köpeğimiz tedavi için İstanbul'a gönderildi. Bugün tedavisi bitirilerek yaşadığı mahalleye geri getirildi. Aynı zamanda yaralı olan bir kedimizde tedavisi bitirilerek bize teslim edildi. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizimle birlikteler" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul'da tedavi götürülen hasta sokak köpeği Emet'e geri getirildi
İstanbul'da tedavi götürülen hasta sokak köpeği Emet'e geri getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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