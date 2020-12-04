Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
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Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza

04.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:21

Son dakika haberi: Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza Bağcılar'da sokak ortasında tavuğu eziyet ederek kesen 3 şahıs polis tarafından yakalandı Şahıslara toplamda 5 bin 167 lira idari para cezası kesildi Bağcılar'da sokak ortasında kutunun içerisine koydukları tavuğu eziyet ederek...

Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza

Bağcılar'da sokak ortasında tavuğu eziyet ederek kesen 3 şahıs polis tarafından yakalandı

Şahıslara toplamda 5 bin 167 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Bağcılar'da sokak ortasında kutunun içerisine koydukları tavuğu eziyet ederek bıçakla kesen 3 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara ilgili maddelerden toplamda 5 bin 167 lira idari para cezası kesildi. Hayvana yapılan eziyet ise kameralara yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1099 Sokak üzerinde polis ekipleri, 3 şahsın tavuğa eziyet ettiği ve uygunsuz şekilde kesildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa giderek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Bağcılar polisi, sokakta uygunsuz hayvan kesen Karani S'yi tespit etti. Şahıs ve yanındaki maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Abidin K. ile Muhammed B. gözaltına alındı. Öte yandan şahısların tavuğu eziyet edip kestiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayvana eziyet edenlere 5 bin 167 lira ceza

Emniyete götürülen şahıslardan hayvanı kesen Karani S'ye "5199 Sayılı Hayvanları koruma kanununun 12. Maddesinin 1. ve 2. Maddesi" gereğince 704 lira ve bin 763 lira, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası kesildi. Abidin K. ve Muhammed B'ye de maske takmamaktan 900'şer lira idari para cezası kesildi.

Toplamda 5 bin 167 lira ceza kesilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza
Son dakika haberi! Sokak ortasında hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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