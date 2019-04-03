İstanbul'da sayım sürüyor: AKP ve CHP'ye göre aradaki oy farkı kaç?

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen İstanbul'daki belirsiz durum devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı'nın desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını ve mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtirken AK Parti ise geçersiz oyların sayımının bitmesini istiyor.

Bu arada AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulunun, geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1'inci Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark halen 20 binin üzerinde bulunuyor.

Özgür Karabat, YSK'nın güncel verilerini paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat "YSK'nın anlık sonuç verisi"ni Twitter hesabından paylaştı. Karabat'a göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 170 bin 939 oyu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 150 bin 899 oyu var. Buna göre İmamoğlu, 20 binden biraz daha fazla bir farkla önde.

AKP: Oy farkı 20 binin altına düştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Sayımlar devam ettikçe aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir daha şimdiden. Süreci takip ettikçe fark erimeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

CHP, YSK verileriyle yanıt verdi

Ancak Yavuz'a CHP'nin cevabı gecikmedi. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Şeker, "Oy farkı 20 bine düştü" iddiasına Yüksek Seçim YSK verileriyle yanıt verdi.

Ali Şeker, Twitter hesabından "Anlık YSK bilgisine göre İmamoğlu 20.689 oy önde. AKP hala fark 20 binin altına düştü diye açıklama yapıyor." iletisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün içerisinde sosyal medya hesabı Twitter'dan, "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum." iletisini paylaştı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 1994 hatırlatması

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu da seçim kampanya merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulunarak mazbatasının verilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürece katkı sunmasını isteyen İmamoğlu, 1994 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan'ın Nurettin Sözen'den görevi devraldığı fotoğrafı basına gösterdi.

Adalet talebinde bulunan Ekrem İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıl 1994 Refah Partisi Genel Başkanı geliyor. SHP'li Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve seçimi kazanan Sayın Erdoğan, ikisinin elini havaya kaldıran Sayın Necmettin Erbakan. 25 yıl öncenin fotoğrafı. Kazananın elini havaya kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi havaya kaldırın. 16 milyon vatandaşın yaşadığı bu cennet İstanbul'un belediye başkanlığını yapmaya başlayalım çağrım budur. Adalet istiyorum. Saygılarımla, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı."

AK Parti: Telaşa, panik atağa gerek yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin, "Bir panik atak siyaseti yapmamak lazım. CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinden duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun." dedi. Euronews.com'da Görüntüle