ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Ümraniye'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalandı

Ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin 7 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi

Sahte ilaç şebekesi, dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiralamış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin "merdiven altı" olarak tabir edilen ve halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen yüklü miktarda ilacı piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler,aralarında Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da olduğu ilaçlar hakkında geniş çaplı çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLEN İLAÇLARLA BİRLİKTE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında dün Ümraniye'de bulunan 3 ayrı adrese ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu baskında yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lirayı bulan Covid-19 tedavisinde kullanılan 950 adet Remdesivir, 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 2 dolum pompası, sprey boya ve 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi. Operasyonlarda olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

LÜKS REZİDANS KİRALADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin, dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiraladıkları ve bu mekanlarda "merdiven altı" diye tabir edilen sahte ilaç üretimi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Yakalanan 4 şüpheli de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri belirtildi.